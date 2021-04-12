خلاف جديد في اليمن حول بداية رمضان ودول تعلن إعادة تحري رؤية الهلال.. لماذا؟

الإثنين 12 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت السعودية والكويت وقطر والبحرين والحكومة الشرعية في اليمن، رسميا أنها ستتحرى هلال رمضان مرة أخرى اليوم الاثنين، بعد تعذر رؤيته مساء الأحد، فيما أعلنت مصر ولبنان والعراق وجماعة الحوثي، الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

اختلاف في اليمن والعراق

وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد بالحكومة الشرعية، إنه "لم يثبت مساء الاحد رؤية الهلال ولم يشهد أحد برؤيته في الأماكن المعتادة على السواحل اليمنية".

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية أن "لجنة مراقبة الآهلة ستستمر في مراقبة الهلال يوم الاثنين".

ونشر ايضا وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة بيان على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك اكد فيه أن تحري رؤية الهلال سيجري اليوم الاثنين.

اما وكالة سبأ بنسختها الخاضعة للحوثيين في صنعاء، نقلت عن ما تسمى "دار الإفتاء" أنه "تعذر رؤية الهلال يوم الأحد،.. وأن يوم غدٍ الأثنين هو المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021م".

هذا الاختلاف ايضا في العراق حيث اعلن ديوان الوقف السني في العراق إنه قد تعذرت رؤية الهلال مساء الأحد، ولذلك فإن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويكون الثلاثاء أول أيام رمضان.

اما المراجع الشيعية فاعلنت في بيانات منفصلة أنها ستتحرى هلال رمضان مساء الاثنين.

اعادة تحري الهلال

وفي السعودية قالت المحكمة العليا السعودية إنه لم يرد ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة (الأحد) وستعقد جلسة مساء الأثنين لتصدر قرار بهذا الشأن".

وقالت الجهات المختصة بالأهلة في قطر والكويت والبحرين، إنه لم يثبت رؤية هلال رمضان مساء الأحد، وستتحرى هذه الدول مرة أخرى الهلال مساء الاثنين.

كما أعلنت لجان التحري في الإمارات والأردن وفلسطين وعمان، عدم رؤية هلال رمضان مساء الأحد، ما يجعل الثلاثاء أول أيا شهر رمضان في معظم الدول، مع احتمال صيام بعض الدول يوم الاربعاء.

الثلاثاء غرة رمضان

الى ذلك أعلنت كل من مصر وتركيا والعراق ولبنان وتونس رسميا، أن يوم الثلاثاء 13 أبريل الجاري، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ (2021).

دار الإفتاء المصرية قالت إن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلن المغرب وموريتانيا، أن "أول أيام الشهر المبارك سيكون يوم الثلاثاء فلكيا".

كما أعلنت روسيا واستراليا وإندونيسيا، أن يوم الثلاثاء 13 ابريل أول أيام رمضان لسنة 2021.

لماذا يعاد تحري الرؤية؟

أعلنت عدة دول أنها ستعيد تحري الرؤية اليوم الاثنين، لأن دخول شهر شعبان لم يكن قد ثبت مساء 29 رجب.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت في إعلان سابق عموم المسلمين إلى تحري رؤية هلال رمضان يومي الأحد والاثنين، وإبلاغ أقرب محكمة حال رصده، موضحة أنه "لم يشهد أحد برؤية هلال شهر شعبان مساء السبت 29 رجب لعام 1442 للهجرة، رغم ترائيه، وقد تضمنت محاضر لجان الترائي أن الجو كان مغبرا في معظم المراصد تلك الليلة".

وأضافت أنه "بناء عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات، اتباعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن المحكمة ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد الـ29 من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ، فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الاثنين الموافق لـ30 من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، الـ29 من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا".

وكان مركز الفلك العالمي، أعلن سابقاً استحالة رؤية هلال رمضان يوم الأحد 12 أبريل في معظم دول العالم، مشيرا إلى امكانية رؤية الهلال يوم 13 أبريل (الإثنين) في بعض المناطق الإسلامية والعربية مع الحاجة في مناطق أخرى إلى تلسكوب.

وأوضح المركز أنه باعتماد الحسابات الفلكية فإن الثلاثاء هو أول ايام شهر رمضان.

ويتوقع ان تعلن غالبية الدول العربية والاسلامية الثلاثاء اول ايام شهر رمضان المبارك.