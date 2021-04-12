الأرصاد اليمنية تبشر بهطول الأمطار على هذه المناطق وتحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة حصيلة بضحايا كورونا خلال عام كامل في اليمن و 12 مليون جرعة لقاح أحمدي نجاد يتحدث عن انهيار الجمهورية الإيرانية ويحدد متى سيحدث ذلك قرارات جديدة لمحافظ شبوة تخص ميناء قنا وشركة (Q.Z.Y)تعلن تمسكها بحقوقها القانونية ضاحي خلفان لم يدم صمة طويلاً ليطلق تصريحات مهمةو قوية لإيران بعد الهجوم على موقع نطنز النووي حمد بن جاسم يطلق تصريحات تثير القلق والرعب في دول الخليج ويكشف المتورطين بأحداث الأردن وأسباب اندلاعها السودان يطلق تصريحات نارية حول الفشقة المتنازع عليها مع إثيوبيا قد تفجر الوضع عسكرياً من جديد قرارات تعسفية جديدة للمليشيات الحوثية يحرم عدد كبير من وظائفهم في مناطق سيطرتها برغم الخسائر الموجعة أمام ريال مدريد ...برشلونة يتمسك بالأمل الأخير مصر توقع اتفاقية عسكرية تثيرة المخاوف مع ثالث دولة أفريقية وسط تصاعد أزمة سد النهضة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاثنين، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على اجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وارتفاع في درجات الحرارة على الصحاري والهضاب الداخلية وأجزاء من المحافظات الساحلية خلال ال24 ساعة القادمة .
وأفاد المركز في نشرته الجوية بأن امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد ستهطل على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى تعز جنوباً في فترتي الظهيرة والمساء.
وأشار الى ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على الصحاري والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت ، شبوة،مأرب ، الجوف وأجزاء من المحافظات الساحلية وقد تصل لأكثر من 37 درجة مئوية .
ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها الى عدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الامطار؛منبهاً من الارتفاع في درجات الحرارة وأشعة الشمس اللافحة
في الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية و الساحلية .