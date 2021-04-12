ضاحي خلفان لم يدم صمة طويلاً ليطلق تصريحات مهمةو قوية لإيران بعد الهجوم على موقع نطنز النووي

الإثنين 12 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وجّه ضاحي خلفان القائد السابق لشرطة دبي الإماراتية نصيحة إلى إيران على خلفية الهجوم المنسوب لإسرائيل، الذي تعرض له موقع نطنز النووي وسط البلاد.

وقال خلفان في تغريدات على حسابه في موقع تويتر: "إيران لا تقوى على مواجهة إسرائيل فأحسن لها ما تحاول تسير في هذا المشروع الشائك".

واعتبر أن "من مصلحة إيران أن لا تتحدى الدول العظمى التي تملك تقنيات هائلة"، مضيفا: "رحم الله من عرف قدر قوتة مقابل قوة خصمه".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف، أمس الأحد، منشأة نطنز النووية.

وأكد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف "ضرورة انتباه النخبة والمواطنين كي لا يقعوا في الفخ الذي نصبه الكيان الصهيوني (إسرائيل)"، بحسب وكالة "إيرنا" الإيرانية.

وأوضح أن "الصهاينة يريدون الانتقام من الشعب الإيراني للنجاحات التي حققها في مسار رفع الحظر الظالم"، مضيفا: "لكننا لن نسمح بذلك وسننتقم من الصهاينة على ممارساتهم".

وأشار ظريف إلى "أن مسؤولي الكيان الصهيوني كانوا قد أعلنوا بصراحة أنهم لن يسمحوا بأي تقدم على صعيد رفع الحظر عن إيران".

وقال إن قادة إسرائيل يتصورون "اليوم أنهم حققوا أهدافهم، لكنهم سيتلقون الرد بمزيد من التطوير على الصعيد النووي في إيران".

وتابع أن منشأة نطنز النووية هي اليوم أقوى من السابق، وإذا تصور العدو أننا ضعفنا في المفاوضات النووية، فإن الذي سيحصل هو أن هذا العمل الجبان سيقوي موقفنا في المفاوضات".

ومضى ظريف، قائلا: "على أطراف الحوار(في فيينا) أن تعلم أنها إذا كانت تواجه مؤسسات التخصيب في إيران وهي تعمل بأجهزة الجيل الأول، فإن بالإمكان امتلاء منشأة نطنز بأجهزة الطرد المركزي المتطورة ذات القدرة المضاعفة على التخصيب".

وبدأت في العاصمة النمساوية فيينا، الأسبوع الماضي، مفاوضات بين وفود من الدول المعنية بالاتفاق النووي لبحث فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران