حمد بن جاسم يطلق تصريحات تثير القلق والرعب في دول الخليج ويكشف المتورطين بأحداث الأردن وأسباب اندلاعها السودان يطلق تصريحات نارية حول الفشقة المتنازع عليها مع إثيوبيا قد تفجر الوضع عسكرياً من جديد قرارات تعسفية جديدة للمليشيات الحوثية يحرم عدد كبير من وظائفهم في مناطق سيطرتها برغم الخسائر الموجعة أمام ريال مدريد ...برشلونة يتمسك بالأمل الأخير مصر توقع اتفاقية عسكرية تثيرة المخاوف مع ثالث دولة أفريقية وسط تصاعد أزمة سد النهضة تفاصيل حجم الخسائر والكارثة لحادث نطنز الإيراني وكيف أثرت عليها في العودة للخلف عدة شهور محمد رمضان يتحدث عن فيديوهات الدولارات المثيرة للجدل ويكشف السر الدي طال انتظارة قطر توضح حقيقة منع تجديد إقامة من تتجاوز أعمارهم 45 عاما بـ صاروخ باليستي و3 مسيرات..ما المواقع التي استهدفها الحوثيون اليوم في المملكة؟ اللواء «بن عزيز» يتحدث عن تغيُّر في موازين المعركة لصالح قوات الشرعية ويؤكد :«الجيش يتولى زمام المبادرة»
كشف رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني عن أطراف قال إنها "تقف خلف الأحداث الأخيرة في الأردن"، موضحا السبب وراء ذلك.
وكتب على "تويتر": "ما حصل مؤخرا في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كان يخطط له منذ فترة طويلة من بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية السابقة، وإحدى دول المنطقة بهدف استبدال النظام الحالي في الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني".
وأضاف: "كان السبب الرئيسي وراء تلك المحاولة الفاشلة وقوف الملك عبد الله ضد أي تطبيع على حساب القضية الفلسطينية أو ما أصبح يسمى بـ(العهد الإبراهيمي)، فكان ذلك الموقف عقبة أمام تلك المخططات".
وشدد على أن "استقرار الأردن مهم لمجلس التعاون بشكل رئيسي"، معتبرا أن "استقرار الحكم فيه الأردن، بل ودعمه واجب لأننا نحتاج مزيدا من الاستقرار والمصداقية في منطقتنا خدمة لمصالحنا".
إن استقرار الأردن مهم لمجلس التعاون بشكل رئيسي، واستقرار الحكم فيه، بل ودعمه واجب لأننا نحتاج مزيداً من الاستقرار والمصداقية في منطقتنا خدمة لمصالحنا، كما ذكرت في تغريدتي السابقة.
وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد 5 أيام على أزمة غير مسبوقة في رسالة وجهها إلى الأردنيين، أن "الأحداث الأخيرة فتنة شاركت فيها أطراف من الداخل والخارج".
وأكد أن "الأمير حمزة موجود مع عائلته وتحت رعايته"، مشددا في الوقت ذاته على "ألا شيء ولا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره