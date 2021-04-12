السودان يطلق تصريحات نارية حول الفشقة المتنازع عليها مع إثيوبيا قد تفجر الوضع عسكرياً من جديد

الإثنين 12 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أكد مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الأحد، تمسكه بأراضي مناطق "الفشقة" الحدودية المتنازع عليها مع إثيوبيا، مشددا على أنه لا يريد الدخول في حرب، لكن "سينتصر إن فُرضت عليه".

جاء ذلك على لسان عضو مجلس السيادة، ياسر العطا، خلال مخاطبته ضباط وجنود قيادة الفرقة 19 مشاة في مدينة مروي (شمال)، بحسب بيان للمجلس.

وقال العطا إن السودان "لن يتنازل عن مناطق الفشقة، فهي أراضٍ سودانية".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الخرطوم أنها استردت تلك المناطق، التي كانت تسيطر عليها "مليشيات إثيوبية".

فيما تقول أديس أبابا إن الجيش السوداني استولى على أراضٍ إثيوبية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما تنفيه الخرطوم.

وأضاف العطا: "لا نريد الدخول في حرب، وإذا فرضت علينا سننتصر لأننا على حق". وبجانب الحدود تتفاقم أزمة "سد النهضة" الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث، وهي مستمرة منذ 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.

وتتمسك أديس أبابا بملء ثانٍ لسد "النهضة" بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية واستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل،‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي