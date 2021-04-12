قرارات تعسفية جديدة للمليشيات الحوثية يحرم عدد كبير من وظائفهم في مناطق سيطرتها

الإثنين 12 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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في وقت تواصل مليشيا الحوثي التغرير بتلاميذ المدارس واختطافهم من الشوارع، كشف مصدر تربوي في صنعاء أمس (الأحد)، توجيها أصدره وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب شقيق زعيم المليشيا يحيى بدر الدين الحوثي، بالاستغناء عن عدد من الموظفين الحكوميين في الوزارة ومسؤولي المراكز التربوية في العاصمة اليمينة.

وأكد المصدر لـ«عكاظ» أنه جرى إقالة عدد من مسؤولي المناطق التعليمية ومديري العموم واستبدالهم بقيادات من أبناء السلالة الحوثية بعضهم لا يمتلكون شهادات جامعية، لافتا إلى أن أسباب الإقالة تعود لمعارضة مسؤولي تلك المناطق التوجيهات بإخضاع الأطفال لدورات غسيل أدمغة ضمن الحصص الدراسية للالتحاق بصفوف المليشيا في عدد من الجبهات.

وأكد ناشطون عودة الاختطاف واختفاء الأطفال والنساء من شوارع صنعاء مجدداً، ووفقاً للناشطة اليمنية بشرى المقطري، فإن الشابة انتصار الحمادي اختطفتها المليشيا من شارع حدة ولا يزال مصيرها مجهولاً