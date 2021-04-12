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برغم الخسائر الموجعة أمام ريال مدريد ...برشلونة يتمسك بالأمل الأخير

الإثنين 12 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 يتمسك فريق برشلونة الإسباني بأنه ما زال أمامه أمل للفوز بألقاب محلية، بعد الخسارة الموجعة أمام غريمه ريال مدريد يوم السبت، بهدفين لهدف.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، بأن البارسا مازال يؤمن بأنه لديه القدرة على حصد لقبي الليغا وكأس الملك.

 وأوضح التقرير أن برشلونة أمامه 9 مباريات، بواقع 8 في الدوري إلى جانب نهائي كأس الملك، ويعتبرهم الفريق جميعا مباريات نهائية لا يمكن خسارة أيا منهم.

وأشار التقرير إلى أن أعضاء الفريق يؤمنون بأنهم قدموا كل ما لديهم في مباراة الكلاسيكو ولكن سوء الحظ وعدم التوفيق كان عاملين حسم اللقاء.

وأكد التقرير أن غرفة ملابس برشلونة تعتقد أن ريال مدريد وأتلتيكو سيخسران نقاط، وهو ما يعزز حظوظ البارسا.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد سينشغل بدوري الأبطال وهو ما قد يؤثر عليه في الدوري، أما أتلتيكو فهناك مواجهة معه في كامب نو لن يفرط فيها برشلونة بأي شكل من الأشكال.

وبالنسبة للكأس فبرشلونة أمامه مباراة صعبة لن يفرط فيها أمام أتلتيك بيلباو، يوم السبت المقبل، في ظل رغبة الفريق الباسكي في تعويض خسارته للقب العام الماضي أمام ريال سوسيداد

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