مصر توقع اتفاقية عسكرية تثيرة المخاوف مع ثالث دولة أفريقية وسط تصاعد أزمة سد النهضة

الإثنين 12 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وقعت مصر اتفاق تعاون عسكري مع بوروندي، وسط تعثر مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، علما بأن بوروندي من بين دول حوض نهر النيل البالغ عددها 11 دولة.

ووقع على البروتوكول رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد، ورئيس قوات الدفاع الوطني البورندي بريم نيونجابو، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة العسكرية للبلدين من أجل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، إن "البرتوكول يهدف إلى التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، بما يتيح تبادل الخبرات بين الجانبين، إضافة إلى تأكيد توافق الرؤى تجاه الموضوعات التي تمس المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين".

وبرتوكول التعاون العسكري الموقع بين البلدين، هو الثاني من نوعه في غضون أيام، بعد أن وقعت مصر اتفاقا مماثلا مع أوغندا، وسبقها توقيع مماثل مع السودان، في مارس/ آذار الماضي.

يأتي ذلك على خلفية بناء سد النهضة، والتي بدأت فيه إثيوبيا عام 2011، من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

ويخشى السودان من تأثير السد على نظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.