محمد رمضان يتحدث عن فيديوهات الدولارات المثيرة للجدل ويكشف السر الدي طال انتظارة

الإثنين 12 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف الفنان المصري، محمد رمضان، يوم الأحد، تفاصيل الفيديو الذي أثار الجدل في مصر حيث ظهر وهو يلقي الدولارات داخل عوامة في حوض سباحة.

وظهر رمضان بعدها في عدة صور على موقع إنستغرام وهو يقوم بإلقاء عشرات الآلاف من الدولارات، وهو ما أثار الجمهور بشكل كبير وانتقدوه بشدة.

وفي هذا الصدد، قال رمضان إن الفيديو الذى ظهر فيه وهو في حمام سباحة ويلقي الأموال في الهواء جزء من إعلان غير مباشر لإحدى الشركات.

وشدد، "الفيديو ملوش علاقة بحكم التعويض للطيار".

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر ألزمت الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وتابع محمد رمضان، "الفيديو دعاية للشركة، وأنا ماضي في العقد إني لازم كل أسبوع أنزل بوست ولا اثنين، وأنا بنزل الفيديوهات دي من أربع أسابيع فاتوا، وفقا لموقع "مبتدا".

وأوضح أن الفيديو مشهد من كليب لمخرج هندي، لافتا إلى أنه لا يبرر فعلته، وهذا الكليب سيخرج للنور في أقل من شهر، منوها إلى أن الأموال ليست حقيقية. ونشر محمد رمضان مقطع فيديو جديد له أثناء إلقائه الأموال في الهواء عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، وكان يغني في الخلفية جزءا من أغنيته الجديدة فيرساتشي.

وعلق الفنان المصري على الفيديو الذي ظهرت خلاله الفنانة الهندية أورفاشي راوتيلا، التي تشاركه في غناء الأغنية، قائلا: "خليكم منتظرين.. أغنية فيرساتشي قريبا".

وكان النائب العام المصري أصدر قرارا بإحالة بلاغ ضد الفنان محمد رمضان إلى نيابة استئناف القاهرة، بتهمة إهانة القضاء وحيازة عملة مزورة واستفزاز مشاعر المواطنين والتحريض على عدم احترام أحكام القضاء