قطر توضح حقيقة منع تجديد إقامة من تتجاوز أعمارهم 45 عاما

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كشفت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، حقيقة ادعاءات تفيد بأن السلطات في البلاد تعتزم منع تجديد إقامة من تتجاوز أعمارهم الـ45 عاما.
وقال الحساب الرسمي للداخلية القطرية على "تويتر" إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن منع تجديد إقامة من تتجاوز أعمارهم 45 عاما.
يأتي ذلك بعدما تداولت مواقع إلكترونية شائعات تفيد بأن قطر قررت وقف تجديد الإقامات للوافدين الذين تتجاوز أعمارهم 45 عامًا؛ ابتداءً من الشهر المقبل.
وفي وقت سابق، ترأس الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الاجتماع العادي الذي عقده المجلس.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، اتخذت عدة قرارات منها تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 50%.
كما قرر المجلس استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في المنازل، وعدم السماح بدخول الأطفال دون سن 12 عاماً، واستمرار إغلاق مدارس تعليم القيادة وإغلاق المسارح ودور السنيما.