بـ صاروخ باليستي و3 مسيرات..ما المواقع التي استهدفها الحوثيون اليوم في المملكة؟

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه السعودية.
وقال التحالف، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، إن قواته اعترضت، مساء الأحد، صاروخاً باليستياً وطائرة مسيرة مفخخة هي الثانية من نوعها التي يطلقها الحوثيون تجاه جازان، في أقل من 24 ساعة، فيما استهدفت الثالثة خميس مشيط.
وأكد التحالف أن "محاولات مليشيا الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".
وأكد اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.
ونقلت قناة "الإخبارية" عن التحالف قوله في بيان، فجر الأحد: إنه تم "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط (جنوبي السعودية)".
واتهم التحالف مليشيا الحوثي بتنفيذ "محاولات ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، دون ذكر تفاصيل.
بدوره أعلن المتحدث باسم مليشيا الحوثي، يحيى السريع، في تغريدة على "تويتر"، أن مليشيا الحوثي "استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، صباح اليوم الأحد، بطائرتين قاصف 2k".
وباتت منطقة خميس مشيط هدفاً متكرراً لهجمات مليشيا الحوثي.