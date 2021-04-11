اللواء «بن عزيز» يتحدث عن تغيُّر في موازين المعركة لصالح قوات الشرعية ويؤكد :«الجيش يتولى زمام المبادرة»

الأحد 11 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بنى عزيز، أن الجيش الوطني يتحكم اليوم في الميدان ويتولى زمام المبادرة وهو قادم على الحسم والنصر وإنهاء الانقلاب والقضاء على مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال تفقده بمعية وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني اليوم الأحد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات المنطقة العسكرية السابعة.

وحث الفريق بن عزيز كافة شرائح المجتمع والقوى الوطنية حث بن عزيز كافة شرائح المجتمع والقوى الوطنية إلى الاضطلاع بدور أكبر تجاه المعركة الحالية والالتفاف حول الجيش الوطني حتى دحر مليشيات الحوثي وصولا لاستعادة الدولة وبنائها وتحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم لكل أبناء الشعب اليمني.

وعبر رئيس هيئة الأركان عن ثقته في القيادة السياسية والحكومة بدعم وإسناد الجيش بكل الأدوات التي يحتاجها في معركته مشيدا بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية المستمر وإسناد الجيش الوطني.

وفي الزيارة نقل الوزير معمر الإرياني تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى ضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية السابعة.. مؤكدا ان فخامة الرئيس يولي ابطال الجيش الوطني في جبهات مارب اهتماما كبيرا ويتابع عن كثب تفاصيل العمليات العسكرية ويعول عليهم في صناعة الانتصارات وكسر عنجهية وصلف مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.

كما أكد أن الحكومة تولي الجيش الوطني اهتماما كبيرا وأولوية قصوى في سبيل استعادة الدولة ولن تألوا جهدا في تقديم المزيد من الدعم حتى تحقيق النصر على مليشيات الحوثي الارهابية.

وقال "يؤكد لنا الواقع بجلاء من هم المرتزقة الحقيقيون عملاء طهران الذين باعوا ضمائرهم للشيطان ورهنوا اليمن للأطماع الفارسية وأن الشرعية بكافة مؤسساتها تخوض الحرب مسنودة بسواعد الابطال والتفاف شعبي واسع من أجل الدفاع عن قيم الدولة المسؤولة عن صون المكتسبات الوطنية ورعاية المواطنين وحماية مصالحهم وتقديم كافة الخدمات التي تضمن حياة مستقرة وآمنة للشعب".

وأشاد الإرياني بالتضحيات الجسيمة التي يقدمها الجيش الوطني وما يقوم به في سبيل تحرير الوطن من عصابة الحوثي الكهنوتية.. مشيرا الى ان السلام الحقيقي هو السلام الذي يضمن عودة الدولة وتحقيق العدل والمساواة والحرية التي ضحى من أجلها اليمنيون في كل الأوقات وفي مختلف الظروف، داعيا الاباء في مناطق سيطرة المليشيات الى الحفاظ على ابنائهم وتجنب الزج بهم في معارك الحوثي العبثية.

وثمن الوزير الدعم السخي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لليمن في سبيل استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الحوثي والذي عمد بالتضحيات الكبيرة التي اختلط فيها الدم اليمني بالدم السعودي ايمانا بالمصير الواحد.

وخلال الزيارة التقى الوزير الارياني قائد مقاومة صنعاء وعضو مجلس النواب منصور الحنق وعدد من قيادات المقاومة وزعماء القبائل المساندة للجيش الوطني، مثمنا الدور البطولي الذي تقوم به المقاومة الشعبية في معركة استعادة الدولة.

وأكد الحنق على أن معنويات الابطال تناطح السماء وأن المعركة التي يخوضها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية مصيرية ولا خيار فيها سوى النصر وتحرير كل شبر في اليمن من براثن هذه المليشيات.

من جهته رحب عمليات المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن منصور الزافني بهذه الزيارة للاطلاع على سير العمليات القتالية للجيش الوطني ضد مليشيات الحوثي وما يقدمه من بطولات وتضحيات كبيرة، مؤكدا استمرار قيادة وأفراد المنطقة السابعة في تقديم المزيد من التضحيات حتى دحر مليشيات الحوثي الارهابية.