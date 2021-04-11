الأوقاف اليمنية تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

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أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أن يوم غد الاثنين هو المكمل لشهر شعبان، وأن بعد غد الثلاثاء الموافق 13 ابريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه لم يثبت مساء اليوم الاحد رؤية الهلال ولم يشهد أحد برؤيته في الأماكن المعتادة على السواحل اليمنية.