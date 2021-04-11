الأوقاف اليمنية تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

الأحد 11 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أن يوم غد الاثنين هو المكمل لشهر شعبان، وأن بعد غد الثلاثاء الموافق 13 ابريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه لم يثبت مساء اليوم الاحد رؤية الهلال ولم يشهد أحد برؤيته في الأماكن المعتادة على السواحل اليمنية.