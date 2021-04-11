في حدث غريب عليها .. مقتل مؤذن ومصل بالسعودية بسبب خلاف على مواقيت الصلاة

الأحد 11 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 216

قالت صحيفة سعودية، إن مؤذنا وأحد المصلين بمسجد في تبوك، شمال المملكة، قتلا فجر السبت، على يد أحد الأشخاص؛ بسبب خلافات على وقت الصلاة.

وقالت صحيفة عكاظ، إن مواطنا في الستين من عمره ترصد لمؤذن ومصل في السبعين من عمرهما، كانا على خلاف معه على مواقيت الصلاة والإقامة وإمامة المسجد.

وأضافت أن الجاني "يعاني اعتلالات نفسية دفعته لارتكاب جريمته البشعة".

وأشارت إلى أن إمام المسجد فوجئ ببركة دماء داخل المسجد، وعلى الفور أبلغ الجهات الأمنية، التي بدورها حضرت لمسرح الجريمة، وبالتحقيق تم ضبط القاتل الذي اعترف بجريمته.