معتز مطر بإجازة مفتوحة من قناة الشرق الفضائية .. وظهور بمكان آخر (فيديو)

الأحد 11 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الإعلامي المصري معتز مطر، الدخول في إجازة مفتوحة من قناة الشرق المعارضة للانقلاب في مصر، التي يقدم عبرها برنامج "مع معتز" من تركيا.

وخرج مطر في برنامجه ببيان قال فيه، إن الانقلاب في مصر لم يترك فرصة أو لقاء أو اجتماعا، إلا وطلب فيه "إسكات صوتنا"، وتركيا لديها حقوق، وتحملت "ما لا تحمله الجبال" طيلة 7 أعوام منذ استضافتنا، ونحن نقدر وقفتهم معنا.

وأشار إلى أنه سيكون في إجازة مفتوحة من القناة، موضحا: "إجازة لم يجبرنا عليها أبدا، لا تركيا، ولا قناة الشرق، ولكنه قرار لرفع الحرج عن الجميع، حتى لا نكون سببا في أي مشاكل من أي نوع لا لتركيا ولا للقناة، وسأعود إليها عندما أكون قادرا على الصدح بالحق، حينما لا أكون عبئا على أحد".

وتابع: "أقدم التحية لطاقم القناة وإدارتها، ولن أكون قادرا على التواجد معهم لمواصلة عملهم واستمرار بثها، ومحاولتهم إبقاء السفينة في هذه الظروف".

وقال إن "الله أمر بالسعي وبذل كل ما نستطيع، ولم يكن الأمر اختياري، لكن إرادة الله أن نكون بالمقدمة، وليس لدينا رفاهية الاختبار والتعب، لأن خلفنا أمة تبحث عن الحرية، وهو تكليف وابتلاء، ولن أثقل على تركيا وزملائي، وسأكمل من أي مكان في العالم، وبأي طريقة في طريق الحق، عبر منصة أخرى في السوشيال ميديا، ولن يكونوا قادرين على إيقافنا إلا بالموت".

وختم بالقول: "سنظل كابوسا فوق رؤوس الظالمين، وترقبوا السوشيال ميديا عبر صفحتنا الرسمية على فيسبوك ويوتيوب، ولن نترككم كما لم تتركونا".