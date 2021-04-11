في حدث غريب عليها .. مقتل مؤذن ومصل بالسعودية بسبب خلاف على مواقيت الصلاة معتز مطر بإجازة مفتوحة من قناة الشرق الفضائية .. وظهور بمكان آخر (فيديو) تعرف على طرق علاج الحساسية الموسمية لهذا السبب أغلقت السعودية ميناء جدة ؟ الموت يفجع الاسرة الحاكمة بالسعودية والديوان الملكي يصدر بيانا ناعيا زين الدين زيدان: نحن على حافة الهاوية.. لكننا لا زلنا أحياء الملك سلمان يصدر أمرا هاما بخصوص صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وزير خارجية عمان يلتقي بالحوثيين .. تفاصيل غامضة تقارير: باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضاته لضم محمد صلاح العثور على مبالغ بالمليارات في منزل مستشار رئاسي عربي مزيف
أعلنت السعودية إغلاق ميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح، حسب وكالة الانباء السعودية "واس".
وتأثرت مدينة جدة اليوم السبت بأجواء مغبرة نتيجة هبوب رياح جنوبية قوية مثيرة للأتربة والغبار، فيما سجل مطار الملك عبد العزيز تدنيا كبيرا في مدى الرؤية الأفقية، وصل إلى 800 متر.
وتشير التوقعات إلى احتمال تزايد كثافة الغبار خلال الساعات المقبلة، مع تدن إضافي في مدى الرؤية الأفقية.
يذكر أن النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد بالمملكة، أصدر بوقت سابق من السبت، تنبيهات باستمرار السحب الرعدية والرياح النشطة في مناطق مختلفة بالبلاد.
وذكر النظام أن منطقة الرياض وتحديدا الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، ستشهد رياحا نشطة وسحبا رعدية وتدنيا في مدى الرؤية حتى الساعة العاشرة مساء.
ولفت إلى أن أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية ستتأثر بنفس الحالة، مبينا أن منطقة القصيم وخاصة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة ستشهد سحبا رعدية ممطرة.