الموت يفجع الاسرة الحاكمة بالسعودية والديوان الملكي يصدر بيانا ناعيا

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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير بندر بن فيصل آل سعود.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيان الديوان الملكي الذي جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود".
وأشارت الوكالة، بحسب البيان، أنه "سيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين".