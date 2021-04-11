الموت يفجع الاسرة الحاكمة بالسعودية والديوان الملكي يصدر بيانا ناعيا

الأحد 11 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير بندر بن فيصل آل سعود.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيان الديوان الملكي الذي جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود".

​وأشارت الوكالة، بحسب البيان، أنه "سيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين".