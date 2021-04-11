زين الدين زيدان: نحن على حافة الهاوية.. لكننا لا زلنا أحياء

الأحد 11 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد عن اللقاء الذي جمع فريقه مع برشلونة في إطار الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز فريق العاصمة بهدفين لهدف.

وأثنى الفرنسي على مواطنه كريم بنزيما صاحب الهدف الأول قائلا "حسنًا، في النهاية إنها جودة وموهبة، وكريم لديه الكثير، أنا سعيد لأجله ولأجل أنه سجل مرة أخرى".

وحول سعادته لأجل اللاعبيين، أجاب زيدان "أنا سعيد لأجل اللاعبين، أجرينا اليوم تغييرات كثيرة، لقد دخل مارسيلو، أودريوزولا، ماريانو، إيسكو، عانينا، ولكن لم يتغير شيئًا، جميع اللاعبين متفانون في عملهم ويريدون المشاركة، وهذا أفضل ما في الأمر، نحن فريق متضامن للغاية، وشاهدنا هذا اليوم، أنا بجانب اللاعبين، نحن معًا، ولكنني المسؤول بكل تأكيد، أنا سعيد لأجلهم"، بحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وعلق زيدان على الحالة البدنية للفريق، قائلا "علينا الاستمتاع بانتصار اليوم وبما فعلناه في المباراة الماضية لأنهما كانا لقائين قويين، الآن علينا الحصول على قسط من الراحة لأن هناك لاعبين منهكين، لست أدري كيف سننهي الموسم، بدنيًا نحن على حافة الهاوية، نعاني من أجل إنهاء المباريات، ولكن لا زلنا أحياء وسنستريح الآن وبعدها سنستعد لمباراة الأربعاء".

يذكر بان ريال مدريد أعلن اليوم الأحد، إصابة لاعبه لوكاس فاسكيز، في الرباط الصليبي الخلفي في الركبة اليسرى.