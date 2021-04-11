الملك سلمان يصدر أمرا هاما بخصوص صلاة التراويح في الحرمين الشريفين

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالسعودية، اليوم الأحد، صدور موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات.
وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على "استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك".
وتابع "هذه المناسبة حرص القيادة الرشيدة على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وتسخير كل السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لكل المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى".
وأضاف السديس "جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل إمكاناتها البشرية والآلية من أجل خدمة المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بتعاون مع كل الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن".
وأشار إلى أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يتابعان وبشكل متواصل كل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال الموسم الاستثنائي".
المصدر: "سبق"