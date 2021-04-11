وزير خارجية عمان يلتقي بالحوثيين .. تفاصيل غامضة

الأحد 11 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلن متحدث المليشيات الحوثية ورئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام أنه أجرى اليوم الأحد مفاوضات مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وأكد عبد السلام على حسابه في "تويتر" أنه وزملاؤه في وفد الجماعة ناقشوا مع الوزير العماني "الوضع السياسي في اليمن ومسار التفاوض والنقاش الجاري مع المجتمع الدولي مثمنين دور السلطنة في دعم السلام في اليمن والحد من معاناته الإنسانية".

ولم يعلق الجانب العماني على الاجتماع الذي عقد على خلفية استمرار حملة الحوثيين الرامية لإحكام السيطرة على محافظة مأرب.

وتبذل عمان جهود الوساطة في مسعى لإنهاء الحرب في اليمن. وخاصة، استضافت السلطنة أواخر فبراير، حسب تقارير إعلامية، اجتماعا بين عبد السلام والمبعوث الأمريكي الجديد بشأن اليمن تيموثي ليندركينغ.