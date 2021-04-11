تقارير: باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضاته لضم محمد صلاح

الأحد 11 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يسعى باريس سان جيرمان للاستمرار في محاولاته لتجديد عقد جناح نجمه، كيليان مبابي، الذي اقترب عقده من الانتهاء، لكن في حال الفشل في إقناع الشاب الفرنسي بالبقاء سيكون للنادي خطة بديلة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، وما زالت مفاوضات إدارة مع وكيل اللاعب الشاب مستمرة داخل "حديقة الأمراء".

وكشفت شبكة Téléfoot الفرنسية عن تفاصيل خطط النادي الباريسي والمشروع الرياضي المستقبلي.

وبحسب الشبكة الشهيرة، فإن مسؤولي "بي سي جي" لديهم العديد من اللاعبين الذين سيتبعونهم ليحلوا محل مبابي في حال مغادرة النجم.

وحتى الآن، لم يتخذ مبابي أي خطوات فعلية لحسم الأمر، رغبة منه في التركيز على مباريات الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان وعدم تشتيت ذهنه بأي أزمة تخص العقد.

ويسعى سان جيرمان لتدعيم الفريق بلاعبين مميزين، ويتابع المدير الرياضي للنادي، ليوناردو أروخو، موقف ليونيل ميسي مع برشلونة إلى جانب اتصالات أخرى من قبل المدرب، ماوريسيو بوتشيتينو، مع مهاجم توتنهام، هاري كين لجس نبضه في الانتقال إلى بطل فرنسا.

ولكن المفاجأة التي فجرتها شبكة "تيليفوت" أن الصفقة المفضلة لدى ملاك النادي في الدوحة هي التعاقد مع جناح ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، رغم استمرار عقده مع "الريدز" حتى عام 2023.

وأكد التقرير أن إدارة باريس سان جيرمان قد بدأت اتصالاتها فعلا بوكيل اللاعب في شهر مارس الماضي لمعرفة شروطه للانضمام إلى الفريق الفرنسي.