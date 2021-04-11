الحوثيون يختطفون عارضة أزياء وسط العاصمة صنعاء

الأحد 11 إبريل-نيسان 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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قالت ناشطات يمنيات، اليوم الأحد، أن مليشيا الحوثي اختطفت،عارضة ازياء، في العاصمة صنعاء.

وفي التفاصيل، اتهمت ناشطات، مسلحي الحوثي،باختطاف عارضة الأزياء اليمنية ، انتصار الحمادي،من شارع حدة وسط العاصمة صنعاء .

وقالت بعض الناشطات، في منشورات -رصدها محرر مأرب برس- على صفحاتهن في الفيسوك، ان الحمادي تعرضت للضرب والاعتداء ،قبل ان يتم اقتيادها لجهة مجهولة.

واشارت ناشطات واعلاميات يمنيات، الى ان واقعة اختطاف العارضة والممثلة الصاعدة انتصار الحمادي، تأتي امتدادا لسلوك الحوثيين الذي وصفنه بالإرهابي، ضد النساء، بسبب نوعية عملهن وناشطهن.

وطالبن بسرعة الافراج عن انتصار الحمادي،ووقف الجرائم ضد النساء في اليمن.

ولم يعرف متى حدثت واقعة اختطاف الحمادي، لكن بعض المصادر ،قالت بأن انتصار الحمادي اختفت منذ ايام في صنعاء ،ولا يعرف عنها شيء .

وتنشر الموديل انتصار الحمادي ،صورا لها ،بازياء مختلفة منها ازياء شعبية يمنية.