الحوثيون يختطفون عارضة أزياء وسط العاصمة صنعاء علي محسن ومعين يقدمان تقريران للرئيس.. تفاصيل اجتماع هادي مع نائبه ورئيسي الحكومة والشورى هادي يترأس اجتماعاً استثنائيا في الرياض سقوط برشلونة في ملعب الريال يشعل منافسة شرسة على قمة الليغا الأسبانية مليشيا الحوثي تفرج عن العشرات من قيادات حزب المؤتمر بينهم مسئولين كبار سابقين حكومة الشرعية تكشف عن طريقة ايرانية مستخدمة في الهجوم على مأرب وسر صمود المحافظة وماذا سيحدث لو سقطت؟ وتضع أمام الحوثيين فرصة وتلوح بخيارات شاهد.. أول ظهور للملك عبدالله مع الأمير حمزة بعد اعلان وئد الفتنة الأخيرة العملة الرقمية المشفرة بيتكوين تتراجع احباط هجوم جديد يستهدف السعودية النائب العام المصري يصدر قراراً ضد الفنان محمد رمضان
قالت ناشطات يمنيات، اليوم الأحد، أن مليشيا الحوثي اختطفت،عارضة ازياء، في العاصمة صنعاء.
وفي التفاصيل، اتهمت ناشطات، مسلحي الحوثي،باختطاف عارضة الأزياء اليمنية ، انتصار الحمادي،من شارع حدة وسط العاصمة صنعاء .
وقالت بعض الناشطات، في منشورات -رصدها محرر مأرب برس- على صفحاتهن في الفيسوك، ان الحمادي تعرضت للضرب والاعتداء ،قبل ان يتم اقتيادها لجهة مجهولة.
واشارت ناشطات واعلاميات يمنيات، الى ان واقعة اختطاف العارضة والممثلة الصاعدة انتصار الحمادي، تأتي امتدادا لسلوك الحوثيين الذي وصفنه بالإرهابي، ضد النساء، بسبب نوعية عملهن وناشطهن.
وطالبن بسرعة الافراج عن انتصار الحمادي،ووقف الجرائم ضد النساء في اليمن.
ولم يعرف متى حدثت واقعة اختطاف الحمادي، لكن بعض المصادر ،قالت بأن انتصار الحمادي اختفت منذ ايام في صنعاء ،ولا يعرف عنها شيء .
وتنشر الموديل انتصار الحمادي ،صورا لها ،بازياء مختلفة منها ازياء شعبية يمنية.