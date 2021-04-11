سقوط برشلونة في ملعب الريال يشعل منافسة شرسة على قمة الليغا الأسبانية

الأحد 11 إبريل-نيسان 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حسم ريال مدريد الكلاسيكو أمام ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة بعد فوزه امس 2-1 في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة ويشعل بذلك سباقا مثيرا على اللقب.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة (13) والألماني توني كروس (28) هدفي الريال على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، فيما أحرز أوسكار مينغيسا هدف برشلونة د (60)، بذلك رفع ريا مدريد ،رصيده إلى 66 نقطة ليتصدر الدوري مؤقتا بفارق المواجهتين المباشرتين عن أتلتيكو الثاني الذي لديه 66 نقطة، قبل ثماني مراحل من النهاية.

وسيتيعيد أتلتيكو المركز الأول في حال تعادله أو فوزه على مضيفه ريال بيتيس اليوم الأحد.

وأنهى ريال مدريد سلسلة من 19 مباراة متتالية من دون هزيمة لبرشلونة في الدوري، بما فيها ستة انتصارات تواليًا، فيما بقي فريق العاصمة من دون خسارة للمباراة الـ13 تواليًا في جميع المسابقات.

وجدد النادي الملكي فوزه على النادي الكاتالوني بعد أن تفوق عليه ذهابًا 3-1 في ملعب "كامب نو" ليزيح أتلتيكو عن الصدارة للمرة الاولى منذ ديسمبر بعدما كان الاخير خلال فبراير في الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وكان برشلونة يدرك مدى أهمية الفوز كونه كان سيبتعد بفارق خمس نقاط عن النادي الملكي في الصدارة ويصبح مصيره بين يديه بما أنه سيلتقي أتلتيكو في 9 مايو على أرضه ضمن المرحلة 35.

وتجمد رصيد برشلونة عند 65 نقطة ، وتراجع إلى المركز الثالث على جدول ترتيب فرق "الليغا".