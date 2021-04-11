العملة الرقمية المشفرة بيتكوين تتراجع احباط هجوم جديد يستهدف السعودية النائب العام المصري يصدر قراراً ضد الفنان محمد رمضان برلماني تونسي يخرج عن صمتة ويطلق تصريحات تثير القلق في اوساط الحكومة ويطالب بالكشف عن مليارات دخلت البلاد منظمة إسلامية تقاضي فيسبوك ..وهذا هو السر وقوع حادث في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز الإيراني قد ينذر بكارثة فيسبوك يفضح كذب حوثي ويتسبب بترحيله من أمريكا توتر وتطورات تنذر بكارثة....مصر ترفض عرضاً إثيوبياً بشأن ملء سد النهضة التحالف يعلن اعتراض مسيرة مفخخة للمليشيات الحوثية في سماء المملكة تفاصيل المعارك الدامية في جبهات مأرب خلال 24ساعة الماضية وخسائر المليشيات الحوثية بالعشرات
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.
وقال التحالف إن "محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".
كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".