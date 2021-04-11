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برلماني تونسي يخرج عن صمتة ويطلق تصريحات تثير القلق في اوساط الحكومة ويطالب بالكشف عن مليارات دخلت البلاد

الأحد 11 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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طالب بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان التونسي بالكشف عن مليارات من المساعدات التي دخلت البلاد.

وبحسب تدوينة نشرها القمودي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد طالب بالكشف عما قال إنه "أكثر من 6 آلاف مليار تسلمتها تونس في إطار هبات ومساعدات دولية لم يتبين كيف صرفت وأين".

ورد رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب التونسي على إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي إحداث صندوق تبرعات للمتضررين من جائحة كورونا، قائلا: "أعطنا كشفا على صندوق 18 -18 أولا''.

يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية بين رئاساتها الثلاث، كانت بدايتها اعتراض الرئيس التونسي قيس سعيد على تشكيلة الحكومة التي ألفها هشام المشيشي

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