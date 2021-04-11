النائب العام المصري يصدر قراراً ضد الفنان محمد رمضان برلماني تونسي يخرج عن صمتة ويطلق تصريحات تثير القلق في اوساط الحكومة ويطالب بالكشف عن مليارات دخلت البلاد منظمة إسلامية تقاضي فيسبوك ..وهذا هو السر وقوع حادث في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز الإيراني قد ينذر بكارثة فيسبوك يفضح كذب حوثي ويتسبب بترحيله من أمريكا توتر وتطورات تنذر بكارثة....مصر ترفض عرضاً إثيوبياً بشأن ملء سد النهضة التحالف يعلن اعتراض مسيرة مفخخة للمليشيات الحوثية في سماء المملكة تفاصيل المعارك الدامية في جبهات مأرب خلال 24ساعة الماضية وخسائر المليشيات الحوثية بالعشرات 4طرق وعلامات بسيطة لمعرفة نوع الجنين في بطن الأم ذكر..ام ..أنثى الحوثيون يحرقون مخيما للنازحين
طالب بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان التونسي بالكشف عن مليارات من المساعدات التي دخلت البلاد.
وبحسب تدوينة نشرها القمودي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد طالب بالكشف عما قال إنه "أكثر من 6 آلاف مليار تسلمتها تونس في إطار هبات ومساعدات دولية لم يتبين كيف صرفت وأين".
ورد رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب التونسي على إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي إحداث صندوق تبرعات للمتضررين من جائحة كورونا، قائلا: "أعطنا كشفا على صندوق 18 -18 أولا''.
يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية بين رئاساتها الثلاث، كانت بدايتها اعتراض الرئيس التونسي قيس سعيد على تشكيلة الحكومة التي ألفها هشام المشيشي