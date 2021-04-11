النائب العام المصري يصدر قراراً ضد الفنان محمد رمضان برلماني تونسي يخرج عن صمتة ويطلق تصريحات تثير القلق في اوساط الحكومة ويطالب بالكشف عن مليارات دخلت البلاد منظمة إسلامية تقاضي فيسبوك ..وهذا هو السر وقوع حادث في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز الإيراني قد ينذر بكارثة فيسبوك يفضح كذب حوثي ويتسبب بترحيله من أمريكا توتر وتطورات تنذر بكارثة....مصر ترفض عرضاً إثيوبياً بشأن ملء سد النهضة التحالف يعلن اعتراض مسيرة مفخخة للمليشيات الحوثية في سماء المملكة تفاصيل المعارك الدامية في جبهات مأرب خلال 24ساعة الماضية وخسائر المليشيات الحوثية بالعشرات 4طرق وعلامات بسيطة لمعرفة نوع الجنين في بطن الأم ذكر..ام ..أنثى الحوثيون يحرقون مخيما للنازحين
رفعت منظمة مناصرة للمسلمين دعوى قضائية ضد فيسبوك، وتقارير صحفية عالمية كشفت السر وراء ذلك.
وأوضح موقع "بزنس إنسايدر" تفاصيل تلك الدعوى القضائية، التي جاءت بسبب فشل فيسبوك في تقليص ومحاصرة خطاب الكراهية ضد المسلمين.
وأشارت المنظمة في دعواها إلى أن سياسات فيسبوك الفاشلة، لم تتمكن من إيقاف خطاب الإسلاموفوبيا من على منصاتها.
وقال مجموعة الحقوق المدنية "مسلم أدفوكيتس" في دعواها ضد فيسبوك ومدرائها التنفيذيين إن مسؤولي فيسبوك متهمين بالكذب على الكونغرس الأمريكي، بشأن تعديل خطاب الكراهية.
ولفتت الدعوى المرفوعة في محكمة مقاطعة كولومبيا العليا إلى أن مسؤولي فيسبوك أبلغوا الكونغرس بالتزامهم بإزالة المحتوى الذي ينتهك السياسات، بما في ذلك تأكيد مديرة العمليات شيريل ساندبرغ أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ على أن فيسبوك عندما ستجد محتوى ينتهك سياساتها ستزيله فورا.
ومع ذلك، قالت إن المنظمة قدمت لفيسبوك قائمة تضم 26 مجموعة تنشر الكراهية ضد المسلمين في عام 2017، ومع ذلك لا تزال 19 منها نشطة.
وتزعم الدعوى أن فيسبوك سمح لرجل هدد بقتل عضوة الكونغرس إلهان عمر بنشر "محتوى عنيف وعنصري لسنوات"، وأن الشركة فشلت في إزالة مجموعة تسمى "الموت لقتل أعضاء الطائفة الإسلامية"، حتى بعدما لفتت الأستاذة في جامعة إيلون، ميغان سكوير، انتباه فيسبوك إليه.
وقال متحدث باسم فيسبوك: "نحن لا نسمح بخطاب الكراهية على فيسبوك ونعمل بانتظام مع الخبراء والمنظمات غير الربحية وأصحاب المصلحة للمساعدة في التأكد من أن فيسبوك مكان آمن للجميع، والاعتراف بأن الخطاب المعادي للمسلمين يمكن أن يتخذ أشكالًا مختلفة".
وتابع في بيان رسمي: "لقد استثمرنا في تقنيات الذكاء الاصطناعي للقضاء على خطاب الكراهية، ونكتشف بشكل استباقي 97 في المئة مما نزيله