وقوع حادث في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز الإيراني قد ينذر بكارثة

الأحد 11 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، صباح اليوم الأحد، عن وقوع حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز.

وأضاف متحدث وزارة الطاقة الذرية أنه "لا إصابات أو تلوث إشعاعي في الحادث الذي وقع في نظنز"، لافتا: "التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق"، بحسب وكالة مهر الإيرانية.

وكان مفاعل نطنز النووي قد شهد ففي يوليو/تموز 2020 انفجارا في مبنى تابع له، قالت طهران -وقتها- أنه "نتج عن عملية تخريبية".

يشار إلى أن مفاعل نظنز لتخصيب اليورانيوم مساحته 100 ألف كم مربع، وقد أنشئ تحت الأرض بـ8 أمتار ومحمي بجدار سمكه 2.5 متر يحميه جدار آخر خرساني