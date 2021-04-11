وقوع حادث في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز الإيراني قد ينذر بكارثة فيسبوك يفضح كذب حوثي ويتسبب بترحيله من أمريكا توتر وتطورات تنذر بكارثة....مصر ترفض عرضاً إثيوبياً بشأن ملء سد النهضة التحالف يعلن اعتراض مسيرة مفخخة للمليشيات الحوثية في سماء المملكة تفاصيل المعارك الدامية في جبهات مأرب خلال 24ساعة الماضية وخسائر المليشيات الحوثية بالعشرات 4طرق وعلامات بسيطة لمعرفة نوع الجنين في بطن الأم ذكر..ام ..أنثى الحوثيون يحرقون مخيما للنازحين مليشيات الحوثي تعلن توصلها إلى حلول عاجلة مع الأمم المتحدة صحيفة عبرية تكشف عن تسريب تفاصيل عملية إسرائيلية ضد إيران للإعلام قبل تنفيذها السودان يتحدث عن حرب مياه "فظيعة" مع إثيوبيا
أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، صباح اليوم الأحد، عن وقوع حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز.
وأضاف متحدث وزارة الطاقة الذرية أنه "لا إصابات أو تلوث إشعاعي في الحادث الذي وقع في نظنز"، لافتا: "التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق"، بحسب وكالة مهر الإيرانية.
وكان مفاعل نطنز النووي قد شهد ففي يوليو/تموز 2020 انفجارا في مبنى تابع له، قالت طهران -وقتها- أنه "نتج عن عملية تخريبية".
يشار إلى أن مفاعل نظنز لتخصيب اليورانيوم مساحته 100 ألف كم مربع، وقد أنشئ تحت الأرض بـ8 أمتار ومحمي بجدار سمكه 2.5 متر يحميه جدار آخر خرساني