التحالف يعلن اعتراض مسيرة مفخخة للمليشيات الحوثية في سماء المملكة

الأحد 11 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح الأحد، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات تجاه خميس مشيط جنوب السعودية. واعتبر التحالف في بيان أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان التحالف قد اعترض ودمر أيضا السبت، مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية.

ومساء الجمعة، دمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، صاروخاً باليستياً وطائرة من دون طيار مفخخة أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه جازان وخميس مشيط.

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه جرى "صد وإحباط المحاولات العدائية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكداً أن هذه المحاولات تعد جرائم حرب.

وكان مراسل "العربية" في محافظة حجة شمال اليمن، قد أفاد السبت، أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف آليات وتعزيزات للحوثيين أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم على مواقع الجيش الوطني في مديريتي عبس ومستبأ التابعتين للمحافظة.

وأكد مصدر عسكري ميداني لـ"العربية"، أن طيران التحالف نفذ 3 غارات جوية، استهدفت دبابة وعربة عسكرية تحمل سلاحا مضادا للطائرات، ومقرا عسكريا للحوثيين.

وكان الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين، استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة، بعد محاولة الحوثيين استعادة ما خسرته من مواقع، التي حررها الجيش الوطني في حجة، مطلع الشهر الماضي