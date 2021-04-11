تفاصيل المعارك الدامية في جبهات مأرب خلال 24ساعة الماضية وخسائر المليشيات الحوثية بالعشرات

الأحد 11 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن معارك مأرب أمس (السبت)، خلفت نحو 53 عنصراً حوثياً غداة معارك سقط خلالها نحو 30 آخرين غرب المحافظة، وفقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

واستقدمت الميليشيات الحوثية مجاميع جديدة من عناصرها من أجل الضغط باتجاه مأرب استمراراً لهجماتها المكثفة التي كانت أطلقت أشرس موجة منها منذ فبراير (شباط) الماضي، أملاً في السيطرة على المحافظة النفطية (مأرب)، وأهم معاقل الحكومة الشرعية.

في هذه الأثناء، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية.

وأوضحت قيادة قوات التحالف أن محاولات الميليشيات العدائية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددة على أن قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

بدوره، طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية عن جرائمها والانتقال من مرحلة الإدانة والشجب والاستنكار إلى اتخاذ مواقف رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.

سياسياً، أفادت مصادر حكومية يمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية لا تزال تتمسك بموقفها المناور من المبادرة السعودية الأخيرة بخصوص التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار والشروع في مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب.

وذكرت المصادر أن الجماعة المدعومة من إيران تسعى إلى تجزئة المبادرة - بناء على تعليمات إيرانية - حيث تركز على فصل الجوانب الإنسانية والاقتصادية بعيداً عن الجوانب السياسية والعسكرية، وهو الموقف الذي أصاب المبعوثين الأميركي تيموثي ليندركينغ والأممي مارتن غريفيث بخيبة أمل حتى اللحظة الراهنة، بحسب المصادر نفسها