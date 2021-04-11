الحوثيون يحرقون مخيما للنازحين

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أحرقت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء السبت، مخيم للنازحين المبني من سعف النخيل في قرية الحلة الواقعة شمال غرب حيس بالحديدة، غربي اليمن.
وذكرت مصادر محلية: أن الحريق اندلع منذ ساعات العصر ولا تزال السنه اللهب تتصاعد - حتى لحظة كتابة الخبر-، من مخيم النازحين مما أدى إلى انهيار المخيم بشكل كلي، بحسب ما ذكره الإعلام العسكري للقوات المشتركة.
ولم يتسنى التأكد من حدوث خسائر بشرية او مادية جراء إحراق مخيم النازحين حتى الآن.
ويأتي إحراق ميليشيات الحوثي مخيم النازحين لأبناء منطقة الحلة بعد أن أجبرتهم الميليشيات على النزوح من منازلهم قسراً في عام 2018م، وجعلت منها تحصينات وثكنات عسكرية لها.