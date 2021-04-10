السعودية تعلن عن خطة عاجلة بخصوص إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا

السبت 10 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن لم يحصلوا عليه، وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها لاحقا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن جميع المواعيد القائمة للجرعة الثانية من اللقاح أرجئت ابتداء من يوم غد الأحد، وسيتم الإعلان لاحقا عن استئناف إعطائها.

ولفتت إلى أن الإعلان جاء بسبب شح وتعثر الإمدادات الدولية من اللقاحات، بسبب مواجهة الشركات المصنعة لتحديات في الوفاء بكميات التوريد المتعاقد عليها، وحرصا على تغطية أكبر عدد من السكان بالجرعة الأولى من اللقاح خاصة الفئات عالية الخطورة، لما في ذلك من أثر في خفض الحالات الشديدة وحماية الصحة العامة.

وأضافت أن هذه الخطوة جاءت "لتعظيم الفائدة من الجرعة الثانية لما تقوم به الشركات المصنعة للقاحات من أبحاث لتضمين الأنماط المتحورة من الفيروس في لقاحاتها".

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي" خصوصا الأشخاص الأكثر عرضة لخطر تداعيات الفيروس.