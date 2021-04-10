السعودية تعلن عن خطة عاجلة بخصوص إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا الدكتوراه بامتياز للباحث اليمني ”إبراهيم شيخ” في مجال الأدب الإنجليزي تفاصيل مشروع عالمي تعتزم تركيا تنفيذه كان سابقا نقطة صراع بين كبرى دول العالم ويغير معادلات التجارة دوليا بيانات مبشرة من الصين تهوي بأسعار الذهب المبعوث السويدي يتفقد أوضاع النازحين بمخيم السويداء بمأرب ريال مدريد يخسر 15 مليون يورو في 4 أيام بسبب ليفربول الجيش يكبد الميلشيات الحوثية خسائر جديدة في ثلاث مديريات بمحافظة حجة خريجو الكليات العسكرية والأمنية بالسعودية يلتقي بهم نائب الرئيس ويجه لهم هذه الرسائل طلاق إعلامية سعودية يهز التريند السعودي السعودية :سكان الرياض يتلقون رسائل تحذيرية طارئة جدا على هواتفهم
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن لم يحصلوا عليه، وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها لاحقا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن جميع المواعيد القائمة للجرعة الثانية من اللقاح أرجئت ابتداء من يوم غد الأحد، وسيتم الإعلان لاحقا عن استئناف إعطائها.
ولفتت إلى أن الإعلان جاء بسبب شح وتعثر الإمدادات الدولية من اللقاحات، بسبب مواجهة الشركات المصنعة لتحديات في الوفاء بكميات التوريد المتعاقد عليها، وحرصا على تغطية أكبر عدد من السكان بالجرعة الأولى من اللقاح خاصة الفئات عالية الخطورة، لما في ذلك من أثر في خفض الحالات الشديدة وحماية الصحة العامة.
وأضافت أن هذه الخطوة جاءت "لتعظيم الفائدة من الجرعة الثانية لما تقوم به الشركات المصنعة للقاحات من أبحاث لتضمين الأنماط المتحورة من الفيروس في لقاحاتها".
ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي" خصوصا الأشخاص الأكثر عرضة لخطر تداعيات الفيروس.