الدكتوراه بامتياز للباحث اليمني ”إبراهيم شيخ” في مجال الأدب الإنجليزي

السبت 10 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب

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حصل الباحث اليمني "إبراهيم يحيى صالح شيخ" على شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بإمتياز عن رسالته الموسومة “استغلال الأطفال ومحاكاته في الأدب الإفريقي الأمريكي”.

وحصل الباحث اليمني، إبراهيم شيخ على درجة الدكتوراه من جامعة باموو (BAMU) الهنديه، وقد أشارت اللجنة المحكمة إلى القيمة الأدبية للرسالة وأداء الباحث واوصت بطباعة الرسالة.

وكان الباحث الشيخ قد نشر العديد من الدراسات العلمية، المتعلقة بالأطفال، وبشكل خاص في اليمن وأثر الحروب عليهم، وتجنديهم واستغلالهم.

ودعا الباحث خلال مناقشته الرسالة، الحكومة الشرعية، لتفعيل قانون حماية الأطفال من الاستغلال، لاسيما في ظل الحرب التي تعيشها اليمن منذ نحو ست سنوات.

كما أكد الباحث إبراهيم الشيخ، على ضرورة تصدي المجتمع لظاهرة استغلال الاطفال في الحروب والنزاعات، والحد منها ومعالجة أسبابها.