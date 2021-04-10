السعودية تعلن عن خطة عاجلة بخصوص إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا الدكتوراه بامتياز للباحث اليمني ”إبراهيم شيخ” في مجال الأدب الإنجليزي تفاصيل مشروع عالمي تعتزم تركيا تنفيذه كان سابقا نقطة صراع بين كبرى دول العالم ويغير معادلات التجارة دوليا بيانات مبشرة من الصين تهوي بأسعار الذهب المبعوث السويدي يتفقد أوضاع النازحين بمخيم السويداء بمأرب ريال مدريد يخسر 15 مليون يورو في 4 أيام بسبب ليفربول الجيش يكبد الميلشيات الحوثية خسائر جديدة في ثلاث مديريات بمحافظة حجة خريجو الكليات العسكرية والأمنية بالسعودية يلتقي بهم نائب الرئيس ويجه لهم هذه الرسائل طلاق إعلامية سعودية يهز التريند السعودي السعودية :سكان الرياض يتلقون رسائل تحذيرية طارئة جدا على هواتفهم
حصل الباحث اليمني "إبراهيم يحيى صالح شيخ" على شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بإمتياز عن رسالته الموسومة “استغلال الأطفال ومحاكاته في الأدب الإفريقي الأمريكي”.
وحصل الباحث اليمني، إبراهيم شيخ على درجة الدكتوراه من جامعة باموو (BAMU) الهنديه، وقد أشارت اللجنة المحكمة إلى القيمة الأدبية للرسالة وأداء الباحث واوصت بطباعة الرسالة.
وكان الباحث الشيخ قد نشر العديد من الدراسات العلمية، المتعلقة بالأطفال، وبشكل خاص في اليمن وأثر الحروب عليهم، وتجنديهم واستغلالهم.
ودعا الباحث خلال مناقشته الرسالة، الحكومة الشرعية، لتفعيل قانون حماية الأطفال من الاستغلال، لاسيما في ظل الحرب التي تعيشها اليمن منذ نحو ست سنوات.
كما أكد الباحث إبراهيم الشيخ، على ضرورة تصدي المجتمع لظاهرة استغلال الاطفال في الحروب والنزاعات، والحد منها ومعالجة أسبابها.