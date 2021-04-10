بيانات مبشرة من الصين تهوي بأسعار الذهب

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انخفضت أسعار الذهب اليوم إذ عززت بيانات اقتصادية قوية من الصين الآمال في تعاف سريع، بيد أن المعدن بصدد الارتفاع ما يزيد عن 1% في الأسبوع مع انخفاض الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1748.81 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أول مارس الماضي عند 1758.45 دولار للأونصة أمس الخميس.
في حين نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1748.70 دولار للأونصة.
وقال رافيندرا راو نائب الرئيس المعني بالسلع الأولية لدى شركة "كوتاك" للأوراق المالية: "الذهب يواجه بعض العوامل المعاكسة بسبب التفاؤل حيال قصة التعافي نتيجة بيانات قوية آتية من الولايات المتحدة والصين".
لكن المعدن ربح نحو 1.2 بالمئة في الأسبوع الجاري، بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين.
وتسببت بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة، مدفوعة بتدابير تحفيز ضخمة، في فتور طلب الملاذ الآمن على الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.8 بالمئة إلى 25.23 دولار وتراجع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1214.67 دولار.
وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2630.11 دولار لكنه يتجه لتكبد أكبر انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 26 فبراير الماضي.