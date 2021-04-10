الجيش يكبد الميلشيات الحوثية خسائر جديدة في ثلاث مديريات بمحافظة حجة

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كسرت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم السبت، هجومًا لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة، وألحقت بالمليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أبطال الجيش الوطني كسروا هجمات شنّتها مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في مديريات عبس وحرض وغرب مستبأ، مؤكداً سقوط العشرات من العناصر الحوثية بين قتل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعتدات.
وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات حوثية في جبهتي بني حسن وحرض وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.