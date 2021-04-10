الجيش يكبد الميلشيات الحوثية خسائر جديدة في ثلاث مديريات بمحافظة حجة خريجو الكليات العسكرية والأمنية بالسعودية يلتقي بهم نائب الرئيس ويجه لهم هذه الرسائل طلاق إعلامية سعودية يهز التريند السعودي السعودية :سكان الرياض يتلقون رسائل تحذيرية طارئة جدا على هواتفهم علماء يكتشفون السر الذي يجعل العسل "فيه شفاء للناس" تعرف على أخطر سلاح سري تملكه كوريا الشمالية فيديو مصدر عسكري يكشف تفاصيل معركة مفتوحة غرب مأرب مكنت الجيش من القضاء على أكبر عدد من الحوثيين وأدت لتفجر اشتباكات بينية بين المليشيات «خيانة عظمى» في وزارة الدفاع السعودية والسلطات تعلن إعدام «الخونة» وتنشر الأسماء اتصال بين أنقرة والقاهرة استدلوا بصور على صفحته في فيسبوك.. قاضي يأمر بترحيل يمني من أميركا لإرتباطه بالحوثيين والكذب على السلطات
قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، ان الحوثي عمل جاهداً على تجريد الهوية الوطنية وإفراغ الجمهورية من مضامينها ومبادئها الأصيلة والسامية في شتى المجالات، ويسعى لنقل التجربة الإيرانية الإرهابية بحذافيرها ويسعى لاستنساخها نصاً وروحاً.
وأكد أن الشعب اليمني الأصيل بتاريخه والمعتز بحضارته وهويته وبمحيطه لن يقبل ذلك وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع كل في موقع عمله.
جاء ذلك خلال استقباله الطلاب اليمنيين المتخرجين من الكليات العسكرية والأمنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، مباركاً لهم هذا النجاح وما أثبتوه من صبر وانضباط ومثابرة وتميز في التأهيل العلمي والبدني.
وأشار نائب الرئيس إلى ما تتطلبه الخدمة العسكرية والأمنية من انضباط ويقظة والتزام عالٍ، باعتبارها مسؤولية حملت على عاتقها الدفاع عن الشعب ومقدراته ومكتسباته وعن الأمة وعزتها، وهي مهمة جليلة تحظى بكامل الشرف والتقدير والاحترام.
وتطرق نائب رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، إلى المستجدات على الساحة الوطنية وما تعيشها بلادنا وأهلها من انقلاب حوثي إيراني إرهابي، مشيداً بالبطولات التي يسطرها المقاتلين الأشاوس في ميادين العزة والشرف المختلفة.
وعبر نائب الرئيس، في هذا الصدد، عن تقديره لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وموقفهم الأخوي الأصيل في مساندة الشرعية ودعم اليمن واليمنيين في شتى المجالات.
كما عبر نائب الرئيس في ختام اللقاء عن أمنياته لخريجي الكليات العسكرية والأمنية بالتوفيق والسداد وأن يكونوا رافداً مهماً للمؤسستين العسكرية والأمنية في أداء واجب الكفاح والنضال في مسيرةٍ حافلة بالعطاء والوفاء.