طلاق إعلامية سعودية يهز التريند السعودي

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تصدر هاشتاغ “طلاق ملاك الحسيني” قائمة التريند في تويتر السعودية، وذلك بعد تداول أنباء انفصال الإعلامية السعودية، ملاك الحسيني، عن زوجها أنس التميمي، الذي ارتبطت به قبل عامين.
ولم تعلق ملاك الحسيني حتى الآن على هذا الخبر سواء بالنفي أو التأكيد، فيما يرجح المتابعون أن تكون مجرد شائعات لا أكثر.
ويشار إلى أن ملاك الحسيني بعد انفصالها عن زوجها السابق ماجد السراح، أعلنت عن زواجها من شاب سعودي يقيم في الولايات المتحدة يدعى “أنس التميمي“.