مصدر عسكري يكشف تفاصيل معركة مفتوحة غرب مأرب مكنت الجيش من القضاء على أكبر عدد من الحوثيين وأدت لتفجر اشتباكات بينية بين المليشيات

السبت 10 إبريل-نيسان 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم السبت، من كسر هجوم، شنته مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران في جبهة المشجح، غربي محافظة مأرب.

ونقل موقع الجيش عن مصدر عسكري قوله، إن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من كسر هجوم للمليشيا، في جبهة المشجح، وتصدوا له ببسالة، على الرغم من التغطية النارية الكثيفة للمليشيا.

ووفق المصدر، فان المليشيات زجت بأعداد كبيرة من عناصرها إلى أحد المواقع العسكرية، والتي وقعت بين نيران الجيش، حيث تصدت قوات الجيش بحزم لهذه الأعداد، وتمكنت من كسرها بمعركة استمرت لساعات لقي فيها العشرات من عناصر المليشيا بين قتلى وجرحى بينما لاذ من بقي منهم بالفرار،دون تحديد العدد.

ونوه المصدر الى ان المعركة كانت في منطقة مفتوحة ؛مكنت أسلحة الجيش من القضاء على أكبر عدد من العناصر الحوثية ، وهو ما أحدث إرباكا أوساط المليشيات، وصل إلى الاشتباك البيني، لمنع المليشيا الفارين من عناصرها الوصول إلى مواقعهم السابقة.

وأشار إلى أن الاشتباكات البينية، انفجرت أيضا لرفض مجاميع أخرى من المليشيا المشاركة في الهجوم نظراً لأعداد القتلى، وان العناصر المهاجمة لا تعود، وإن عادت يتم قتلها، من قبل قيادات المليشيا ،بحسب المصدر.

إلى ذلك نفذ طيران التحالف العربي عدداً من الغارات المكثفة على تعزيزات وآليات المليشيا في أكثر من جبهة، في مديرية صرواح، مدمراً عدداً من الآليات، ومصرع من كانوا على متنها.