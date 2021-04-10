خيانة عظمى في وزارة الدفاع السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام على 3 عسكريين ادينوا بالتعاون مع العدو والإضرار بالمملكة اتصال بين أنقرة والقاهرة استدلوا بصور على صفحته في فيسبوك.. قاضي يأمر بترحيل يمني من أميركا لإرتباطه بالحوثيين والكذب على السلطات صفقة بين الجيش ومليشيات الانتقالي تم بموجبها الافراج عن مدير مكتب محافظ مأرب راغب علامة يكشف سر طال انتظارة في أغنية له فوق قبر أمه 6أشياء بسيطة ويجب القيام بها لتجنب نوبات الصداع الشديد رسائل مهمة وصور جديدة ..لماذا وقعت مصراتفاقاً مع أوغندا التحالف العربي : يعلن تدمير طائرات مسيرة وصاروخ باليستي أطلقتها المليشيات الحوثية في اتجاه المملكة إغاثة سعودية لكل المحافظات اليمنية بلا تمييز المليشيات الحوثية يعرقلون ثاني اتفاق لفتح المعابر
أمر قاضٍ فيدرالي بترحيل طالب يمني في ولاية بنسلفانيا الامريكية، بتهمة الكذب على السلطات ،واتصاله بالمتمردين المناهضين للولايات المتحدة في اليمن( في اشارة للحوثيين). حسبما ذكرت تقارير اعلامية أمريكية.
وبحسب التقارير فان القاضي خوان آر سانشيز في فيلادلفيا، أمر الخميس الماضي، بترحيل جعفر محمد إبراهيم الوزير ، وهو مواطن يمني وطالب سابق في جامعة دريكسل ، إلى عمان بتهمة الكذب على ضباط الهجرة الفيدراليين في عام 2018 أثناء محاولته تجديد وضعه القانوني كمهاجر.
وأفادت صحيفة (فيلادلفيا انكوايرر)، أن الطالب اليمني الوزير 26 عامًا ، محتجز منذ نوفمبر 2019 بعد محاولته تحديد موعد لزيارة البيت الأبيض وسحب طلب تجديد الهجرة الخاص به،وحديثه عن تورط الولايات المتحدة في الحرب الأهلية في وطنه اليمن.
وكان قد نفى الوزير في العام 2016، مع محققي مكافحة الأرهاب انتمائه الى جماعة الحوثي ومشاركته في تدريبات عسكرية.. لكن مدعين اتحاديين قالوا إن البحث في ملفه الشخصي على (فيسبوك) كشف عن تصوير الوزير بأسلحة آلية، بما في ذلك قاذفة صواريخ.