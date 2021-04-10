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استدلوا بصور على صفحته في فيسبوك.. قاضي يأمر بترحيل يمني من أميركا لإرتباطه بالحوثيين والكذب على السلطات

السبت 10 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صحف
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أمر قاضٍ فيدرالي بترحيل طالب يمني في ولاية بنسلفانيا الامريكية، بتهمة الكذب على السلطات ،واتصاله بالمتمردين المناهضين للولايات المتحدة في اليمن( في اشارة للحوثيين). حسبما ذكرت تقارير اعلامية أمريكية.

وبحسب التقارير فان القاضي خوان آر سانشيز في فيلادلفيا، أمر الخميس الماضي، بترحيل جعفر محمد إبراهيم الوزير ، وهو مواطن يمني وطالب سابق في جامعة دريكسل ، إلى عمان بتهمة الكذب على ضباط الهجرة الفيدراليين في عام 2018 أثناء محاولته تجديد وضعه القانوني كمهاجر.

وأفادت صحيفة (فيلادلفيا انكوايرر)، أن الطالب اليمني الوزير 26 عامًا ، محتجز منذ نوفمبر 2019 بعد محاولته تحديد موعد لزيارة البيت الأبيض وسحب طلب تجديد الهجرة الخاص به،وحديثه عن تورط الولايات المتحدة في الحرب الأهلية في وطنه اليمن.

وكان قد نفى الوزير في العام 2016، مع محققي مكافحة الأرهاب انتمائه الى جماعة الحوثي ومشاركته في تدريبات عسكرية.. لكن مدعين اتحاديين قالوا إن البحث في ملفه الشخصي على (فيسبوك) كشف عن تصوير الوزير بأسلحة آلية، بما في ذلك قاذفة صواريخ.

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