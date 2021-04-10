صفقة بين الجيش ومليشيات الانتقالي تم بموجبها الافراج عن مدير مكتب محافظ مأرب

السبت 10 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفرجت مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي عن مدير مكتب محافظ مأرب و4 موظفين إداريين آخرين، بعد اكثر من شهر على اختطافهم.

وفي منتصف مارس الماضي افادت مصادر محلية ان قوات الحزام الأمني (المدعومة إماراتيًا) تواصل اختطاف مدير مكتب محافظ مأرب محمد البازلي، ومسؤولين آخرين، منذ أسبوعين في محافظة أبين.

وأضافت، أن قوات الانتقالي اخطتفت مدير مكتب محافظ مأرب وعدد من المسؤولين في السلطة المحلية بمأرب أثناء عودتهم من مهمة عمل رسمية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأجريت عملية تبادل أسرى بين الجيش ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أبين، قضت بالإفراج عن 20 أسيرا ومعتقلا.

وتمت عملية التبادل في مدينة شقرة الساحلية.

وبموجب الصفقة، أفرجت مليشيات المجلس الانتقالي عن مدير مكتب محافظ محافظة مأرب و4 موظفين إداريين آخرين من مكتب السلطة المحلية لمحافظة مأرب.

بالمقابل أطلق الجيش سراح 15 عنصرا من قوات المجلس الانتقالي، تعرضوا للأسر أثناء المواجهات نهاية العام الماضي.