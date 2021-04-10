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إغاثة سعودية لكل المحافظات اليمنية بلا تمييز

السبت 10 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات
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تواصل قوافل الإغاثة السعودية توافدها على جميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثيين.

وعبرت 12 شاحنة إغاثية منفذ «الوديعة» الحدودي خلال الفترة من 4 إلى 7 أبريل (نيسان) الحالي تحمل على متنها 247 طناً و200 كيلوغرام لمختلف المحافظات اليمنية

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