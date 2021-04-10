المليشيات الحوثية يعرقلون ثاني اتفاق لفتح المعابر

السبت 10 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اصطدمت الجهود التي يبذلها «التحالف المدني للسلم»، وهو مؤسسة يمنية مدنية، والغرفتان التجاريتان في صنعاء وعدن بتعنت ميليشيات الحوثي وعرقلتها لفتح طريق إب - الضالع لمرور البضائع، وذلك بعد عامين من إغلاقها بهدف عرقلة وصول الإمدادات والبضائع من ميناء عدن إلى محافظات شمال اليمن، وهو الأمر الذي تسبب في إجبار المسافرين على المرور عبر طرق التفافية تستغرق أكثر من 12 ساعة.

مصادر تجارية وأخرى سياسية ذكرت، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانب الحكومي وافق من جديد على إعادة فتح الطريق الرئيسية التي تربط محافظة الضالع بمحافظة إب، وبما يسهل حركة نقل البضائع في المرحلة الأولى، إلا أن الاتفاق ينتظر توقيع ميليشيات الحوثي التي أفشلت من قبل اتفاقاً مماثلاً.

وكان «التحالف المدني للسلم» والغرفتان التجاريتان في عدن وصنعاء استأنفت مساعيها من جديد خلال الأسبوعين الماضيين، وتم التوصل إلى صيغة اتفاق تمت مناقشتها مع الميليشيات والجانب الحكومي