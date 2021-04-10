سفن حربية أمريكية ضخمة تتحرك في البحر الأسود والبنتاغون يكشف الهدف

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أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي اليوم الجمعة إن العمليات التي تقوم بها السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود "روتينية" وإن الولايات المتحدة تنسق هذه الإجراءات مع السلطات التركية بموجب اتفاقية مونترو.
وقالت الخارجية الروسية:أن زيادة نشاط الناتو في البحر الأسود يعقد الوضع في مجال الأمن "العمليات في البحر الأسود وعلى جميع أراضي القيادة الأوروبية تأتي في إطار روتيني، ولن أتحدث عن عمليات افتراضية أو مستقبلية.
هذا تطور طبيعي للأحداث بالنسبة للجيش الأمريكي، ونحن، بالطبع، ننسق عملية دخول السفن في البحر الأسود مع تركيا ضمن اتفاقية مونترو".
والجدير بالذكر أن اتفاقية "مونترو" المبرمة عام 1936، توطد سيادة تركيا على مضيقي "البوسفور والدردنيل"، وتحد أيضاً من تواجد السفن الحربية في حوض البحر الأسود للدول غير المطلة، ووفقاً للاتفاقية، فإن لدى تركيا الحق في إغلاق المضيق أمام مرور السفن الحربية الأجنبية، فقط، في حالة الحرب المعلنة