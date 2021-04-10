الأجهزة الأمنية في تعز تضبط 3أشخاص يقومون ببيع كروت إغاثة مزورة دعم -الجيش-واجب -الجميع _حملة وطنية واسعة لدعم واسناد الجيش الوطني تنطلق عندالساعة التاسعة والنصف من مساء السبت صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا مسلسل تركي استخباراتي يستعرض مسيرة محمد دحلان وينبش ماضية عودة القيادي الجنوبي مدير أمن أبين إلى مقر عمله بشقرة بعد عدة عمليات أمنية ناجحة في أحور تعرف على قائمة المسلسلات في رمضان 2021 وقنوات العرض لماذا تم توقيف مسلسل نهضة السلاجقة العظمى؟ السعودية تفتتح أول مدينة صناعية نسائية كيف تحافظ على طفلك من كورونا عند زيارة الأقارب بمنازلهم؟ السعودية تعلن موعد تحري هلال رمضان
قالت مصادر محلية ل مأرب برس أن الأجهزة الأمنية بشرطة تعز ضبطة ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم ببيع كروت إغاثة مزورة للمواطنين في منطقة الضبوعة .
وأوضح المصدر أن مدير قسم شرطة 26سبتمبر الرائد إبراهيم القيسي قال أن القسم تلقى بلاغا عن قيام أشخاص ببيع كروت مزورة عن برنامج الغذاء العالمي , وفور وصول البلاغ تم رصد مكان الثلاثة الأشخاص وتحريك أفراد القسم برئاسة رئيس قسم البحث بقسم الشرطة, وتم ضبطهم وإيداعهم الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى جهة الإختصاص.
وأضاف المصدر أن الرائد القيسي أكد أن الشخص الثالث الذي تم ضبطه بمعية الشخصين الآخَرَين هو عاقل حارة سابقا وموظف سابق أيضا بالمنظمة وهو المتهم الرئيسي الذي يتزعم هذه العصابة مستغلا المعلومات التي يملكها عن المنظمة وهو من قام بتزوير كروت الإغاثة