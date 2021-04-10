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الأجهزة الأمنية في تعز تضبط 3أشخاص يقومون ببيع كروت إغاثة مزورة

السبت 10 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ خاص
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قالت مصادر محلية ل مأرب برس أن الأجهزة الأمنية بشرطة تعز ضبطة ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم ببيع كروت إغاثة مزورة للمواطنين في منطقة الضبوعة .

وأوضح المصدر أن مدير قسم شرطة 26سبتمبر الرائد إبراهيم القيسي قال أن القسم تلقى بلاغا عن قيام أشخاص ببيع كروت مزورة عن برنامج الغذاء العالمي , وفور وصول البلاغ تم رصد مكان الثلاثة الأشخاص وتحريك أفراد القسم برئاسة رئيس قسم البحث بقسم الشرطة, وتم ضبطهم وإيداعهم الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى جهة الإختصاص.

وأضاف المصدر أن الرائد القيسي أكد أن الشخص الثالث الذي تم ضبطه بمعية الشخصين الآخَرَين هو عاقل حارة سابقا وموظف سابق أيضا بالمنظمة وهو المتهم الرئيسي الذي يتزعم هذه العصابة مستغلا المعلومات التي يملكها عن المنظمة وهو من قام بتزوير كروت الإغاثة

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