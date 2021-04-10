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دعم -الجيش-واجب -الجميع _حملة وطنية واسعة لدعم واسناد الجيش الوطني تنطلق عندالساعة التاسعة والنصف من مساء السبت

السبت 10 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ خاص
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قالت مصادر محلية أن حملة الكترونية واسعة تحت شعار (دعم_الجيش_واجب_الجميع) لمناصرة أبطال الجيش الوطني الباسل الذي يخوض المعركة الوطنية ضد مليشيات الانقلاب والإرهاب الحوثية المدعومة من ايران.

وأكد المصدر أنها  تهدف الحملة الالكترونية التي تترافق مع حملة وطنية واسعة وينظمها نشطاء وصحافيون ومثقفون بالتنسيق مع مؤسسة وطن التنموية، لدعم ومناصرة أبطال جيشنا الوطني الباسل الذي يجترح الانتصارات ويقدم التضحيات الجسيمة في معركته الوطنية والتاريخية الفاصلة في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، ومشروع ايران الذي يديره الإرهابي حسن ايرلو من صنعاء، ويستهدف اليمن والمنطقة.

ويهيب القائمون على الحملة بكل النشطاء والصحفيين ووسائل الإعلام في الداخل والخارج للتفاعل مع الحملة، وحشد الدعم المادي والمعنوي لأبطال الجيش الوطني الذي يدافع عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية.

وانطلاقاً من الأولوية الملحة التي تفرضها المرحلة، فإننا نؤكد أن دعم ومناصرة الجيش الوطني مالياً ومعنويا، وتعزيز حالة الالتفاف الشعبي المشهودة حول المعركة الوطنية بكافة الوسائل، هو واجب وطني وأخلاقي وتاريخي على المستويين الرسمي والشعبي.

للتبرع لدعم الحملة من داخل اليمن وخارجه على ارقام الحسابات التالية: الشارقة للصرافة( 1231102890).

بنك الانشاءوالتعمير ( 8862310897981001) كاك بنك( 007164).

دعم_الجيش_واجب_الجميع

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