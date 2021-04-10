الأجهزة الأمنية في تعز تضبط 3أشخاص يقومون ببيع كروت إغاثة مزورة دعم -الجيش-واجب -الجميع _حملة وطنية واسعة لدعم واسناد الجيش الوطني تنطلق عندالساعة التاسعة والنصف من مساء السبت صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا مسلسل تركي استخباراتي يستعرض مسيرة محمد دحلان وينبش ماضية عودة القيادي الجنوبي مدير أمن أبين إلى مقر عمله بشقرة بعد عدة عمليات أمنية ناجحة في أحور تعرف على قائمة المسلسلات في رمضان 2021 وقنوات العرض لماذا تم توقيف مسلسل نهضة السلاجقة العظمى؟ السعودية تفتتح أول مدينة صناعية نسائية كيف تحافظ على طفلك من كورونا عند زيارة الأقارب بمنازلهم؟ السعودية تعلن موعد تحري هلال رمضان
قالت مصادر محلية أن حملة الكترونية واسعة تحت شعار (دعم_الجيش_واجب_الجميع) لمناصرة أبطال الجيش الوطني الباسل الذي يخوض المعركة الوطنية ضد مليشيات الانقلاب والإرهاب الحوثية المدعومة من ايران.
وأكد المصدر أنها تهدف الحملة الالكترونية التي تترافق مع حملة وطنية واسعة وينظمها نشطاء وصحافيون ومثقفون بالتنسيق مع مؤسسة وطن التنموية، لدعم ومناصرة أبطال جيشنا الوطني الباسل الذي يجترح الانتصارات ويقدم التضحيات الجسيمة في معركته الوطنية والتاريخية الفاصلة في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، ومشروع ايران الذي يديره الإرهابي حسن ايرلو من صنعاء، ويستهدف اليمن والمنطقة.
ويهيب القائمون على الحملة بكل النشطاء والصحفيين ووسائل الإعلام في الداخل والخارج للتفاعل مع الحملة، وحشد الدعم المادي والمعنوي لأبطال الجيش الوطني الذي يدافع عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية.
وانطلاقاً من الأولوية الملحة التي تفرضها المرحلة، فإننا نؤكد أن دعم ومناصرة الجيش الوطني مالياً ومعنويا، وتعزيز حالة الالتفاف الشعبي المشهودة حول المعركة الوطنية بكافة الوسائل، هو واجب وطني وأخلاقي وتاريخي على المستويين الرسمي والشعبي.
للتبرع لدعم الحملة من داخل اليمن وخارجه على ارقام الحسابات التالية: الشارقة للصرافة( 1231102890).
بنك الانشاءوالتعمير ( 8862310897981001) كاك بنك( 007164).
دعم_الجيش_واجب_الجميع