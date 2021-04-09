صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا مسلسل تركي استخباراتي يستعرض مسيرة محمد دحلان وينبش ماضية عودة القيادي الجنوبي مدير أمن أبين إلى مقر عمله بشقرة بعد عدة عمليات أمنية ناجحة في أحور تعرف على قائمة المسلسلات في رمضان 2021 وقنوات العرض لماذا تم توقيف مسلسل نهضة السلاجقة العظمى؟ السعودية تفتتح أول مدينة صناعية نسائية كيف تحافظ على طفلك من كورونا عند زيارة الأقارب بمنازلهم؟ السعودية تعلن موعد تحري هلال رمضان مأرب : مكتب ضرائب المحافظة يحقق نجاحا متميزا ويرفع الإيرادات إلى عدة مليارات تواصل المعارك المحتدمة في ”الكسارة“.. فرار مليشيا الحوثي بعد سقوط العشرات
سجلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة، رقما قياسيا في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 36 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب معلومات استقتها الأناضول من معطيات وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك، بلغت قيمة إجمالي الصادرات التركية في الربع الأول من العام، 50 مليار دولار، مسجلة زيادة 17.3 بالمئة.
ووصلت قيمة الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، مليارين و705 ملايين و435 ألف دولار، بنسبة زيادة 36 بالمئة، محطمة رقما قياسيا على صعيد الربع السنوي الأول.
وازدادت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة في مارس/ آذار الماضي، بمعدل 56.3 بالمئة، متجاوزة حاجز المليار دولار.
كما صعدت الولايات المتحدة للمرة الأولى بذلك إلى المركز الثالث في قائمة الدول المستوردة للمنتجات التركية في الربع الأول من العام، حيث كانت في المرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة في نفس الفترة من 2020 و2019 على التوالي.
وجاء قطاع صناعة السيارات في مقدمة قطاعات التصدير التركية إلى الولايات المتحدة، بواقع 308.3 ملايين دولار، مسجلا زيادة بمعدل 16.2 بالمئة، يليه مجال صناعة السجاد بـ284 مليون دولار، ومن ثم الصناعات الدفاعية والطيران بـ280.2 مليون دولار.