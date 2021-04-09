عودة القيادي الجنوبي مدير أمن أبين إلى مقر عمله بشقرة بعد عدة عمليات أمنية ناجحة في أحور

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عاد مدير عام أمن أبين العميد علي ناصر بوزيد ”أبو مشعل الكازمي“ مساء أمس، إلى مقر عمله في مدينة شقرة، عقب نجاح الحملة الأمنية في مديرية أحور.
جاء ذلك، بعد عشرة أيام عمل فيها "الكازمي" مع الوحدات الأمنية التابعة له، على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وعودة هيبة الدولة التي افتقدها أبناء مديرية أحور بعد سنوات من الإنفلات الأمنية التي شهدتها.
وتمكنت الوحدات الأمنية، خلال الحملة، من تأمين الشريط الساحلي الدولي ومنطقة خبر المراقشة بشكل كام، إضافة إلى تأمين عددا من المناطق الأخرى.
وكلّف مدير الأمن القوات الخاصة بنصب النقاط والحواجز ، إضافة إلى الابقاء على قوة إسناد من الحملة الأمنية، وتثبيت الأمن وحماية المواطنين والمسافرين الذين عانوا من التقطعات والنهب والسلب والقتل.
وتقدم مدير الأمن بالشكر والعرفان لوزير الداخلية وللشخصيات الاجتماعية والقبلية، التي كانت عوناً وسنداً للقوات الأمنية في انجاح أهداف الحملة.
وكانت مديرية أحور قد عانت منذُ سنوات طويلة من الانفلات الأمنية، وسرقة أموال المواطنين والتجار، إضافة إلى عمليات القتل والسلب، التي مورست ضد المسافرين من المواطنين مما اثر سلباً على المديرية.