لماذا تم توقيف مسلسل نهضة السلاجقة العظمى؟

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قالت وسائل إعلام محلية، أنه تم توقيف تصوير مسلسل “نهضة السلاجقة العظمى” مؤقتًا .
وأضافت الوسائل، وفق ترجمة تركيا الآن، أن البطل الرئيسي لمسلسل “نهضة السلاجقة العظمى” الممثل :اكين كوتش” أصيب بفيروس كورونا لذلك أُوقف تصوير المسلسل .
ونقل الممثل اكين كوتش إلى المشفى لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية .
كما ويذكر أن مسلسـل نهضة السلاجقة العظمى هو مسلسـل تركي تاريخي، بدأ عرضه في 28 سبتمبر 2020 على قناة تي أر تي 1 التركية. يحكي المُسلسل عن قصة حياة الملك السلجوقي جلال الدولة ملك شاه ألب أرسلان مع ابنه أحمد سنجر. وعن الأحداث والحروب التي جرت خلال حقبته.