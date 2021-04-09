لماذا تم توقيف مسلسل نهضة السلاجقة العظمى؟

الجمعة 09 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قالت وسائل إعلام محلية، أنه تم توقيف تصوير مسلسل “نهضة السلاجقة العظمى” مؤقتًا .

وأضافت الوسائل، وفق ترجمة تركيا الآن، أن البطل الرئيسي لمسلسل “نهضة السلاجقة العظمى” الممثل :اكين كوتش” أصيب بفيروس كورونا لذلك أُوقف تصوير المسلسل .

ونقل الممثل اكين كوتش إلى المشفى لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية .

كما ويذكر أن مسلسـل نهضة السلاجقة العظمى هو مسلسـل تركي تاريخي، بدأ عرضه في 28 سبتمبر 2020 على قناة تي أر تي 1 التركية. يحكي المُسلسل عن قصة حياة الملك السلجوقي جلال الدولة ملك شاه ألب أرسلان مع ابنه أحمد سنجر. وعن الأحداث والحروب التي جرت خلال حقبته.