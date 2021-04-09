كيف تحافظ على طفلك من كورونا عند زيارة الأقارب بمنازلهم؟  

الجمعة 09 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قد تبدو فكرة زيارة الأهل والأقارب، والتجمع حول مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، مبهجة بعد أشهر طويلة من العزلة بالمنازل، إلا أنها مازالت تحمل بعض المخاطر

مع انتشار جهود تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا حول العالم، ومع قرب دخول شهر رمضان المبارك، قد تبدو فكرة زيارة الأهل والأقارب، والتجمع حول مائدة الإفطار، مبهجة بعد أشهر طويلة من العزلة بالمنازل، إلا أنها مازالت تحمل بعض المخاطر.

وبالرغم من تلقي العديد من الأشخاص للقاحات كوفيد-19 المختلفة، إلا أن المخاطر المرتبطة بقضاء الوقت مع الآخرين لم يتم القضاء عليها تماماً، خاصة مع عدم حصول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة على اللقاحات.

ويساور الكثيرون أسئلة عديدة عما إذا كان من الآمن أن يزور أولئك الأطفال غير المطعمين الأهل والأقارب في منازلهم المغلقة خلال هذه الفترة، خاصة مع دخول الشهر الكريم والذي يتميز بتجمع الأسر على مائدة واحدة وقت الإفطار.

وبحسب ما ورد في شبكة "سي ان ان" CNN، تقول الدكتورة أدا ستيوارت، طبيبة الأسرة في منظمة الصحة التعاونية في كولومبيا، ساوث كارولينا، ورئيس الأكاديمية الأميركية لأطباء الأسرة: "إذا تم تطعيمك ولكن لديك أطفال لم يتلقوا اللقاح، فيجب عليك عند زيارة الآخرين أو استقبال أحد أفراد الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء في المنزل أن تنصح طفلك بوضع الكمامة والحفاظ على مسافة جيدة بينه وبين الآخرين، كما يجب أن يغسل الطفل يديه باستمرار خلال فترة الزيارة".