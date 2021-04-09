السعودية تعلن موعد تحري هلال رمضان

الجمعة 09 إبريل-نيسان 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الأحد المُقبل، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وقالت المحكمة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، اليوم الجمعة: ”اتباعا لهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الأحد الـ29 من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ، فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الإثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى الـ29 من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه، وذلك بناء على الأمر السامي رقم 1829 وتاريخ 1433/1/7هـ القاضي برصد أهلية الشهور في اليوم التاسع والعشرين والذي يليه“.

وحثت المحكمة ”ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهاداته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة“.

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وأعربت عن أملها ”ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين“.