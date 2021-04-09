مأرب : مكتب ضرائب المحافظة يحقق نجاحا متميزا  ويرفع الإيرادات إلى عدة مليارات

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حقق مكتب الضرائب بمحافظة مأرب خلال العام 2020 زيادة في الإيرادات الضريبية بلغت 37% عن العام2019 المنصرم، و34% عن المربوط الذي كان مقرراً توريده خلال العام.
وأكد التقرير السنوي الصادر عن المكتب – حصل عليه موقع الثورة نت - أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغت خلال العام الماضي 9 مليارات و 175 مليونا و 882 ألفا و 932 ريالا، وبفارق زيادة عن العام 2019 بلغت 3 مليارات و880 مليونا و 267 ألف ريال.
أما نسبة الزيادة عن المبلغ المربوط الذي كان مقررا إيراده خلال 2020 فبلغت 2 مليار و331 مليونا و 339 ألفا و 932 ريالا.